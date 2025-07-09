DEM Parti duyurdu: PKK, cuma günü Süleymaniye'de silah bırakacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Doğan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın görüntülü mesajının yayınlanmasına ilişkin olarak, "Bunu, Türkiye'nin de ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" dedi. Öcalan'ın ikinci kez silah bırakma çağrısı yaptığı PKK'nın, 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni yapacağını söyleyen Doğan, "Sayın Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı" ifadelerini kullandı.

"Yepyeni bir sayfa açılıyor. Tarihi bir eşikteyiz. Bu süreçte yalnızca tanıklık etmiyoruz. Bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor. Bugün tam 26 yıl sonra ilk kez sayın Öcalan'dan bir görüntü gördük. Demek ki neymiş; Türkiye'nin Kürt meselesi yalnızca Türkiye'nin sorunu değilmiş. Yalnızca Türkiye ile sınırlı olmayan, aynı zamanda da uluslararası bir meseleden bahsediyoruz.

"YENİ SAYFADAN BAHSEDİYORUZ, YARIM KALMAMALI"

Bunu, Türkiye'nin de ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün hem sayın Öcalan'dan hem de sayın Cumhurbaşkanı'ndan DEM Parti'ye yönelik bazı değerlendirmeler geldi. Birkaç gün içinde silahların tümden devreden çıkarılması için bir adıma hazırlık yapılıyor. PKK'dan yapılan açıklamalar bu yönde.

Sayın Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı.

Süreç, tarafları açısından kendi ritminde ilerliyor. Biz, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleşecek bu somut adımı izlemek için eş genel başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, DEM Parti heyeti olarak PKK'nin silah bırakma törenine tanıklık etmek için orada olacağız.

Bunu bir yenme yenilme, bir tasfiye, bir taviz gibi görmemek, böyle yaklaşmamak ve bu dili ve üslubu değiştirmek gerekir. Bu meselenin bu dille çözülemeyeceğini geçen 10 yıllar bize gösterdi."