DEM Parti duyurdu, TBMM'de komisyon kuruluyor: Numan Kurtulmuş grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı

DEMParti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine salı akşamı tüm siyasi parti grup başkanvekillerinin katılımıyla bir toplantı yapılacağını belirterek, toplantının gündeminde Kürt sorununun çözümüne dair komisyon kurulmasının yer alacağını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen Koçyiğit, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un grup başkanvekillerini toplantıya çağırdığı bilgisini paylaştı.

Koçyiğit, "Meclis tatile girmeden bu girişimin başlatılmış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Koçyiğit şunları söyledi:

"Bu konuda Sayın Numan Kurtulmuş'un, bu hafta bütün grup başkanvekillerine toplumsal barış ve demokratikleşme komisyonu ile ilgili bir görüşme daveti, çağrısı var. Her şeyden önce bu davetten ve çağrıdan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bütün partilerin buraya çağrılmış olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Meclis tatile girmeden bu girişimin başlatılmış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Komisyon için biz de bir çalışma yaptık, bir hazırlığımız var. Bu hazırlık, ortaklaşmaya ve uzlaşıya katkı mahiyetinde bir hazırlıktır. Hazırlıklarımızı oluştururken, komisyonun en demokratik şekilde nasıl işleyebileceğini, katılımın ve uzlaşının en verimli şekilde nasıl gerçekleşebileceği üzerine bir çerçeve oluşturmaya çalıştık. Komisyonun, ülkenin yıllardır içinde bulunduğu çatışmalı sürecin sonlandırılması, çatışmaların tamamen ortadan kalkması için aslında barış yolunu açmada çalışacağına olan inancımızın altını çizmek istiyoruz. Bu komisyonun, en geniş toplumsal mutabakat ve en geniş siyasal mutabakatla kurulması, önceliklerimizden birisidir. Bunu umut ediyoruz, bunu arzu ediyoruz. En önemlisi de İmralı'daki görüşmelerde Sayın Öcalan'ın sıkça altını çizdiği yasal çerçeve açısından da bu sürecin bir ön hazırlık olarak ele alınması ve bu yönde şekillenmesi de bizler açısından çok önemlidir. Bir diğer önemli başlık; komisyonun hem kamuoyu hem de Meclis'te, barıştan ve demokrasiden yana olan partiler açısından sürecin şeffaflaşmasına hizmet etmesidir. Evet, en büyük eleştirilerden birisidir; şeffaflaşma konusunda eleştiriler olduğunu görüyoruz. Bu konuda da ülkenin en temel meselesi olan Kürt sorununun, siyasal muhalefetin de dahil olduğu ve tüm toplumsal kesimlerin de haberdar olacağı şeffaf bir sürecin kapısını aralayacağına inanıyoruz. Bu anlamıyla; hem siyasal muhalefetin katılım kanalları açılacaktır, hem de siyasal muhalefetin katılımıyla beraber toplumun haber alma, süreçten bire bir haberdar olması da sağlanmış olacaktır.

"KOMİSYONUN GEÇİCİ DEĞİL, KALICI OLMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Komisyonun geçici değil, kalıcı olmasını önemsiyoruz. Salt bir rapor yazan komisyondan ziyade, uzun soluklu çalışan, ilerledikçe yeni başlıklar açan ve tavsiyelerde bulunan esaslı bir yapı olması gerektiğini de ifade etmek isteriz.

Yalnızca siyasi partilerle sınırlı kalacak bir komisyon değil, toplumun birçok kesimiyle temas kuracak bir komisyon olmalı diye düşünüyoruz. Geçmişte de söyledik; teknik bir komisyondan değil, aslında barışın toplumsallaşmasına da aracılık edecek, meseleyi kökten ele alabilecek, derinlikli tartışabilecek ve gerçekçi çözüm önerilerini de ortaya koyabilecek bir çalışmadan, çalışma yönteminden bahsettiğimizi ifade etmek isterim."