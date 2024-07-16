DEM Parti: Emeklilere verilen zam ne bir kıyaktır ne de bir bahşiş!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin, "Emeklilere kıyak zam yaptıklarını zannediyorlar. Bunların verdiği bu zam ne bir kıyaktır ne bir bahşiş niteliği taşır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren Oruç, "Yürüyüşümüzle, eylemlerimizle, nöbetlerimizle Hakkari'de atanmış olan kayyum el çektirilene dek, belediye meclisi tarafından seçilmiş olan, halkın iradesinin yanı sıra yasal prosedürlere de uygun olan Viyan Tekçe, başkan vekili atanana dek kayyuma karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu aynı zamanda darbeye karşı da mücadeledir" ifadelerini kullandı.

Oruç, 6 Şubat depremlerinin ardından yeni binaların inşası için ilan edilen rezerv alan uygulamasını eleştirerek, "Bu yaşama darbedir" tepkisini gösterdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA YAPILAN ZAM

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenlemeye dair değerlendirmelerde bulunan Oruç, "Emekli maaşı açıklandı, 12 bin 500 lira olduğunu açıkladılar. Emeklilere kıyak zam yaptıklarını zannediyorlar. Bunun böyle olmadığını emekliler çok iyi biliyor. Bu ülkede 16 milyon emekli var. Bunların verdiği bu zam ne bir kıyaktır ne bir bahşiş niteliği taşır" ifadelerini kullandı.

"Saray 15 saniyede bir emekli maaşını harcarken emekliye verdiklerinin 12 bin 500 TL olduğunu biraz önce öğrendik" ifadesini kullanan Oruç, "DEM Parti olarak, emekli maaşının yoksulluk sınırının yarısı kadar olması gerektiğinin altını çizdik. Bizler yürüttüğümüz Ekmek ve Adalet Kampanyası ile emeklilerin yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.