DEM Parti-Erdoğan görüşmesinin tarihi netleşti
DEM Parti heyeti ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın (7 Temmuz Pazartesi) Beştepe'de görüşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın (7 Temmuz Pazartesi) saat 15:00’te Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
DEM Parti heyeti yaklaşık 3 ay önce 10 Nisan 2025'te Erdoğan ile görüşmüştü.
Bu görüşmede DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı.
Öte yandan Nisan ayındaki görüşme Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra Kürt hareketi ile ilk teması olarak öne çıkmıştı.