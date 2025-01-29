DEM Parti Eş Başkanlarından kayyum tepkisi: Siyasi hilekarlıkla barış yan yana olmaz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları, Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

"İktidar emrindeki yargı eliyle bir kez daha halkın iradesine darbe gerçekleştirdi" diyen Hatimoğulları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere de dikkat çekerek "Barış kayyımcı anlayıştaki ısrarla değil; demokrasiyle, hakla, hukukla sağlanır. Barışın umudunu yeşertmeye çalıştığımız bugünlerde gerçekleşen bu irade gaspını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İktidar emrindeki yargı eliyle bir kez daha halkın iradesine darbe gerçekleştirdi! Siirt Belediye Eş Başkanımız Sofya Alağaş’a verilen cezanın ardından Siirt Belediyemize kayyım atandı.



Bir kez daha söylüyoruz! Barış kayyımcı anlayıştaki ısrarla değil; demokrasiyle, hakla,… — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) January 29, 2025

"SİYASİ HİLEKARLIKLA BARIŞ YAN YANA OLMAZ"

Tuncer Bakırhan ise, "Siyasi hilekarlıkla barış ve demokrasi yan yana olmaz. Halk iradesine saygı duymayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyor" paylaşımında bulundu.

Siirt Belediyemize kayyım atanmasını reddediyoruz. Halk iradesi, gaspçı zihniyeti yenecek.



Belediye Eş Başkanlarımız hakkında uydurma gerekçelerle soruşturma açıp ceza vererek kayyım hukuksuzluğunun yolunu açmak siyasi hiledir. Siyasi hilekarlıkla barış ve demokrasi yan yana… — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) January 29, 2025

İçişleri Bakanlığı, gazeteci olarak çalıştığı dönemde hakkında 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla dava açılan DEM Parti'li Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'ın dün Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediyeye kayyum atamıştı.

Kayyuma karşı DEM Parti MYK de açıklama yayımladı. İktidarın, 'gaspta ve irade hırsızlığında ısrar ettiği' vurgulanırken "Bu darbeci anlayışa karşı hep birlikte duralım, siyasi görüşümüz ne olursa olsun demokrasi mücadelesinde buluşalım" çağrısı yapıldı.