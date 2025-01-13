DEM Parti Eş Başkanlarından kayyum tepkisi: Zalimler kaybedecek, halk kazanacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Nuriye Arslan, Hoşyar Sarıyıldız ile meclis üyelerinin tutuklanmasına ve yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener Belediye Başkan Vekili olarak kayyum atanmasına sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

Hatimoğulları, yaşananları "Türkiye tarihinin kara sayfalarına bir yenisi daha eklendi" diyerek eleştirirken, “Kayyım, halk iradesinin inkarıdır. Demokrasinin kalan kırıntılarını da süpürme zorbalığıdır. Kayyım zorbalığı kentlerin talanının şifresidir. İç barış kayyımla değil; demokrasi ve özgürlüklerle sağlanır. Biz barış umudunu büyütmeye çalışırken yapılan bu irade gaspını kabul etmiyoruz! İktidarın kayyım zorbalığına karşı demokrasiye ve birlikte yaşama inanan herkesi demokratik tavır göstermeye çağırıyoruz. Kayyımlar gidecek ve mutlaka biz kazanacağız!” ifadesini kullandı.

İktidar emrindeki yargı eliyle bir kez daha halk iradesine dönük darbe gerçekleştirdi. Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız Nuriye Aslan, Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyelerimiz tutuklanarak yerlerine kayyım atandı. Türkiye tarihinin kara sayfalarına bir yenisi daha eklendi.… — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) January 13, 2025

"ZALİMLER VE ZORBALAR KAYBEDECEK, HALK KAZANACAK"

Akdeniz Belediye Eş Başkanları ve meclis üyelerinin “siyasi soykırım operasyonları kapsamında rehin alındığını” ifade eden Bakırhan ise şöyle dedi:

"Akdeniz Belediyemize kayyım atanması demokrasiye açık darbedir. Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir. Reddediyoruz. Bir yandan iç barış konuşulurken diğer yandan halkların iradesinin gaspı akıl tutulmasıdır. Bu akıl tutulmasından bir an önce vazgeçilmesi çağrısı yapıyoruz. Kayyım zorbalığına, demokrasiye dönük darbelere ve Kürt düşmanlığına karşı demokratik mücadelemizi yükselteceğimizin sözünü yineliyoruz. Zalimler ve zorbalar kaybedecek, halk kazanacak!"





