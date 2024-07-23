DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın annesi hayatını kaybetti
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan, bir süredir tedavi gördüğü pankreas kanseri nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti. Bakırhan'ın cansız bedeni, 24 Temmuz'da saat 12:00'de Kars merkezinde bulunan Paşaçayır Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bakırhan'ın vefatı nedeniyle DEM Parti'nin bugün saat 12.45'te yapılması beklenen grup toplantısı iptal edildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesi vefat etti.
DEM Parti tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan'ın bir süredir tedavi gördüğü pankreas kanseri nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi.
Bakırhan'ın vefatı nedeniyle bugün saat 12.45'te gerçekleşmesi beklenen DEM Parti grup toplantısının iptal edildiği belirtildi.
DEM Parti'nin açıklaması şöyle:
"Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan’ın annesi İpek Bakırhan’ın vefatından dolayı bugün yapılacak olan grup toplantımız iptal edilmiştir."
İpek Bakırhan'ın cansız bedeni 24 Temmuz'da saat 12:00'de Kars merkezinde bulunan Paşaçayır Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.