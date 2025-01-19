DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Ali Bakırhan için bugün Kars Paşaçayır Cami’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazından sonra Paşaçayır Mezarlığı’nda defnedildi. Babasını kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, taziye evinde taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Bakırhan'ın ailesi ve yakınları ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, bazı il ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan da temmuz 2023'te hayatını kaybetmişti.