DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: İktidarın yol haritası açıklaması şarttır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları,

Hatimoğulları, partisinin bugün Meclis'te düzenlediği grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarsa bulundu.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da belediyelere düzenlenen 'Kent Uzlaşısı' operasyonları hakkında konuşan Hatimoğulları, "Siyasi darbedir. Bir kez daha bir siyasi darbeye uyandık. 'Kent Uzlaşısı', birlikte yaşamın formülüdür" dedi.

Hatimoğulları, "Biz, Kürt ve Türk kardeş olsun dediğimiz için suç işlemedik. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. 'Kent Uzlaşısı'nı inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında verilen 3 yıl 6 ay hapis cezası hakkında konuşan Hatimoğulları, "Bu karar Van halkının iradesini tanımama kararıdır. Van'da tarihi bir başarıya imza atmışız. Bu hhalka verilen cezadır. Bunu asla kabul etmeyiz. Bunun ilk denemesi mazbata verilirken yapılmıştı. Ey iktidar, bu uygulamalarınla diyalogdan dönmek için bahane mi arıyorsun?" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'IN YAPACAĞI ÇAĞRI

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapacağı belirtilen çağrıya ilişkin konuşan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Sayın Öcalan, tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrı barış ve demokrasiye duyarlı. Bizler DEM Parti olarak bu çağrıyı yapmadan önce buluşmalar gerçekleştirdik. Bu görüşmelerden umutluyuz. Bütün farklı kesimlerle yaptığımız görüşmelerde barış olmalı denildi. 100 yıllık Kürt meselesini şiddet ve çatışma düzeninden hukuki bir temele indirmek için hazırlığınız var mı? İktidarı üzerine düşen görevi yerine getirmek için acil çağırıyoruz. Tek taraflı barış olmaz. İktidarın yol haritası açıklaması şarttır."

Hatimoğulları'nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Acımız gerçekten çok büyük. Ama acıya acı katan şeylerden biri de hala 600 binin üzerinde yurttaşımızın 21 metrekarelik o konteynerlere 2 senedir yaşamlarını sığdırmış olmaları. ‘Depremin yarası sardık’ diyen iktidara sesleniyorum; gidin o konteynerlerin içini görün. O konteynerler iki senede yıpranmış, paramparça olmuş. Bir de düşünün böyle koyneterlerde insanlar yaşamak zorunda. O aileler hayatlarını oralara sığdırmak zorunda kalmış

Sadece 201 bin konut yapılıp teslim edilmiş. Bunların çoğu da bölgesel ayrımcılık da yaptı bu iktidar. Birçok yerde de hala konut inşaatı başlatmamış bu iktidar. Bunlardan biri Adıyaman ve Malatya’nın bazı yerleri Antakya İskenderun Defne Samandağ ve daha oralara doğru düzgün toplu konut yapılmadı yurttaşla kavga ediyorlar, rezerv alan ilan ediyorlar.

Bir gün bu mahallede ilan ederler rezerv alanı, halkın tepkisini görürler, halkın direnişiyle karşılaşırlar, o rezerv alanı taşır başka mahalleye götürürler. Ve 2 senedir rezerv alan ilan ettikleri Hatay’ı Hataylı yurttaşlarımızı böyle oyalıyorlar.

Eski vekillerin trafik cezalarını hazineden ödeyelim' yaklaşımını DEM Parti olarak reddediyoruz. Bu iktidar emek düşmanı, emekçi düşmanı.

Ucuz yağ kuyrukları, ucuz şeker kuyruklarını çok duyduk. İktidar Ankara'da sokağa inse görecek. Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde insanlar yumurta kuyruğuna girer? Bir damacana su için bile artık insanların kuyruğa gireceği günler pek yakındır.

22 senedir bu iktidarda olduğunuz halde '2028'de ekonomiyi düzeleteceğiz' diyorsunuz. Ekmek ve barış mücadelesini birleştirelim ve yoksul kazansın, emekçi kazansın."