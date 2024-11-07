DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan hakkındaki soruşturmaya tepki

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlattı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti'nin resmi hesabı üzerinden soruşturmaya tepki gösterdi.

Tuncer Bakırhan yaptığı açıklama ile soruşturmaya tepki gösterdi.

"İçişleri Bakanlığı'nın yetkisini aşarak kendisini yargı yerine koyduğunu" ifade eden Bakırhan "Yaptığım bu konuşma üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalışılıyor" dedi.



Bakırhan açıklamasında "Eğer bir inceleme başlatacaksa, yalan ve iftiralarla toplumu yanıltan ve manipüle eden kişiler hakkında başlatmalıdır. Geçmişten bugüne kadar benzer hedef göstermelerin Türkiye halklarına neler kaybettirdiğini biliyoruz. Acı deneyimlerin bir kez daha yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYOR'

Bakırhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerimize 4 Kasım'da atanan kayyımlar sonrası Mardin'de yaptığım konuşma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından hakkımda yasal işlem başlatıldığı açıklandı. Bu gelişme, kayyım uygulamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde ne yazık ki geçmişten ders alınmadığını gösteriyor."