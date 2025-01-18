DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası hayatını kaybetti
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan yaşamını yitirdi. Ali Bakırhan'ın cenazesi yarın Kars'ta defnedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan yaşamını yitirdi.
Ali Bakırhan'ın cenazesi yarın Kars'ta defnedilecek.
Parti çalışmaları nedeniyle dün Adana'da bulunan Tuncer Bakırhan bugün Kars'a gidecek.
Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan da temmuz ayında hayatını kaybetmişti.