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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası hayatını kaybetti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan yaşamını yitirdi. Ali Bakırhan'ın cenazesi yarın Kars'ta defnedilecek.

Güncel
  • 18.01.2025 09:42
  • Giriş: 18.01.2025 09:42
  • Güncelleme: 18.01.2025 09:48
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası hayatını kaybetti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan yaşamını yitirdi.

Ali Bakırhan'ın cenazesi yarın Kars'ta defnedilecek.

Parti çalışmaları nedeniyle dün Adana'da bulunan Tuncer Bakırhan bugün Kars'a gidecek.

Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan da temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

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