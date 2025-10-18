DEM Parti Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ı ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı, Kandıra Cezaevi'nde ise Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın yarın saat 10:00'da Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, saat 14:30'da Kandıra Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Eş Genel Başkanlar, Demirtaş ziyareti sonrası Edirne Cezaevi önünde saat 12:00’de açıklama yapacak.