DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil Silivri'deki tutuklularla görüşmek üzere yola çıktı.

Heyet, Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi Davası tutuklularından ve Hatay Milletvekili Can Atalay ile Halil Aksoy ve Ahmet Saymadi ile de görüşecek.

DEM Parti heyeti, Silivri Cezaevi'ne 10:30'da giriş yaptı.

Parti yetkilileri, birkaç hafta önce yaptıkları açıklamada Silivri'ye gitmek için bakanlığa başvuracaklarını belirtmiş ve bayramdan sonra Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ziyaret etmek istediklerini söylemişlerdi.