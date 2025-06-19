DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil Silivri'deki tutuklularla görüştü.

Heyet, Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi Davası tutuklularından ve Hatay Milletvekili Can Atalay ile Halil Aksoy ve Ahmet Saymadi ile de görüştü.

DEM Parti heyeti, Silivri Cezaevi'ne 10:30'da giriş yaptı. Tutuklularla görüşmeler ise 11:20 civarında başladı. Görüşmeler 16:40'ta sona erdi.

"TÜM MAHPUS ARKADAŞLARIMIZDA UMUTLU BİR BEKLEYİŞ VAR"

Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"9 mahpus arkadaşı ziyaret ettik" diyen Hatimoğulları, "Sayın İmamoğlu'nun dışarıya gönderdiği mesajlar oldu. Kendisi bütün Türkiye halkına selamlarını gönderdi. İmamoğlu, 'Bizi en çok umutlandıran şey şu an Türkiye'de barışı konuşuyor olmamız' dedi. İmamoğlu'nun, 'Ayrımcılık Türkiye'ye yakışmaz, Türkiye'de yaralı her yeri tedavi etmeliyiz' mesajı da çok önemliydi. Tüm mahpus arkadaşlarımızda umutlu bir bekleyiş var. Sürecin yavaş gittiğine dair değerlendirmeleri var. Biz de sürecin sabırla ilerletilmesi gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

Parti yetkilileri, birkaç hafta önce yaptıkları açıklamada Silivri'ye gitmek için bakanlığa başvuracaklarını belirtmiş ve bayramdan sonra Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ziyaret etmek istediklerini söylemişlerdi.