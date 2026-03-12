DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan Salih Müslim için başsağlığı mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bir süredir ağır hastalığı nedeniyle Erbil'de tedavi gören Salih Müslim’in yaşamını yitirmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Eş Genel Başkanların ortak açıklaması şu şekilde:

"Kürt halkına, Rojava ve Suriye halklarına baş sağlığı diliyoruz. Bir süredir ağır hastalığı nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Hewlêr’de tedavi gören Sevgili Salih Müslim’in yaşamını yitirdiği haberini derin bir üzüntü ve kederle öğrendik.

Salih Müslim, yaşamını Kürt halkının özgürlük mücadelesine adamış, Rojava’da inkâr ve imha politikalarına karşı büyük bir direnişin emektarı olmuş değerli bir devrimciydi. Rojava Devrimi ile birlikte halkının eşit, özgür ve onurlu yaşamı için her alanda büyük bir özveriyle mücadele etti; ömrünün her anında halkının yanında durdu.

Salih Müslim, tarifi çok zor ve acı dolu bedeller ödediği hayatında bölge halklarının barış içinde eşit ve özgür yaşamı için her türlü mücadeleyi verdi. O, evlat acısına rağmen barış ve özgürlük demekten bir an bile vazgeçmeyen onurlu bir karakter ortaya koyarak bizlere büyük bir miras bıraktı. Erdemli, onurlu duruşu ve devrimci karakteriyle tarihe büyük bir iz bıraktı.

Sevgili Salih Müslim’in vefatından duyduğumuz derin acıyı bir kez daha ifade ediyor; başta mücadele arkadaşı ve eşi Ayşe Efendi olmak üzere Kürt halkına, Rojava ve Suriye halklarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."