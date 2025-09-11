DEM Parti Eş Genel Başkanları ile Özgür Özel bir araya geldi
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması ve CHP'ye yönelik operasyonlara karşı yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor. Görüşme, İstanbul'da CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde (Eski il binası) gerçekleştiriliyor.
HABER MERKEZİ
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi başladı.
DEM Parti heyeti, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması ve CHP'ye yönelik operasyonlara karşı bugün saat 15.17 sıralarında İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'ne (Eski il binası) gitti.
Heyet, Genel Başkanlık katında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.
DEM Parti tarafından dün yapılan duyuruda, Özgür Özel'in ziyaret edileceği belirtilmişti. Söz konusu ziyaretin CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde (Eski il binası) yapılacağı ifade edilmişti.
DEM Parti'nin 8 Eylül Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Kayıtsız, şartsız CHP'ye yapılan müdahalelerin karşısında oldukları ve CHP'yle dayanışma içinde olacakları" belirtilmişti.
Toplantıda, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın önümüzdeki günlerde uygun bir zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edebileceği konuşulmuştu.