DEM Parti Eş Genel Başkanları'ndan Mahir Polat’ın cezaevi koşullarına tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hasta tutsaklar ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Hatimoğulları konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ağır hasta haliyle, tüm açık raporlarıyla göz göre göre cezalandırılıyor. Mahir Polat zaten suçsuzken tutuklanmıştır. Yetmemiş şimdi hastalığı üzerinden bedel ödettiriliyor. Bu ahlaki ve vicdani durumdan, bu ayıptan artık kurtulmalıdır iktidar. Geçtiğimiz son iki yılda cezaevinde yaşamını yitiren hasta tutsak sayısı yüz kadardı. Hasta tutukluların temel hukuki hakları başta olmak üzere tüm yaşam hakları ihlal edilmeye devam ediliyor. Türkiye, hasta mahpus sayısı ve cezaevlerindeki ölümlerle dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Siyasi iktidar; cezaevlerini muhalifler için ölüm evlerine çevirmekten vazgeçmeli, ağır hasta tutsakların tahliyesini bir an önce sağlamalıdır. Tüm siyasi tutsaklar derhal tahliye edilmelidir. Sağlık ve tedavi hakları sağlanmalıdır.”

"AĞIR HASTA VE DURUMU GÖZLER ÖNÜNDE OLAN TÜM TUTUKLULARIN TEDAVİYE ERİŞİMİ SAĞLANMALIDIR"

Bakırhan da paylaşımında şunları kaydetti:

“Halil Güneş, Güler Zere, İsmet Çardak, Sabri Kaya, Abdülhalim Kırtay, Cemal Tanhan, Yıldırım Han, Reber Soydan, Ercan Çakar, Ergün Akdoğan ve Şefik Esen, Nebi İlhan…Hangi birini sayalım bilmiyorum. Bu isimler, kısa süre önce tedavileri yapılmadığı için, insanlık dışı şartlarda kalmak zorunda kaldıkları için kaybettiğimiz ağır hasta tutsaklar. Hasta tutsaklar bu ülkenin ciddi bir meselesidir. Siyasi iktidar, hasta tutsakların sağlığa erişim hakkını insan onuruna yakışır hale getirmek ve ağır hasta tutsakların durumuna ilişkin çözüm sağlamak yükümlülüğü altındadır. Günlerdir ağır hasta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın durumunu izliyoruz. Hastaneden cezaevine, cezaevinden hastaneye sevk edilip durmaktadır. Bu duruma son verilmeli ve en uygun şartlarda tedavisi yapılmak üzere tahliye edilmelidir. Ağır hasta ve durumu gözler önünde olan tüm tutukluların tedaviye erişimi sağlanmalıdır. Gerekli prosedürler hayata geçirilmelidir.”