DEM Parti Eş Genel Başkanları, Özgür Özel'i ziyaret etmeye hazırlanıyor

Halkarın Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

DEM Parti'nin 8 Eylül Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Kayıtsız, şartsız CHP'ye yapılan müdahalelerin karşısında oldukları ve CHP'yle dayanışma içinde olacakları" görüşü hakim oldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da Parti'nin destek söylemlerine ek olarak önümüzdeki günlerde uygun bir zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edebileceği de toplantıda konuşuldu.

DEM Partililerin CHP'nin yaşadığı durumu "açıktan bir kayyum" ataması olarak nitelendirdiği kaydedilen toplantıda, bu durumun daha önce Parti'nin de başına geldiği şimdi ise başka format ve biçimlerle CHP'ye uygulandığı görüşü ortaya çıktı.

Ayrıca toplantıda, bu operasyonların "barış sürecini sekteye uğratan bir pozisyona döndüğü" ifade edildi.

DEM Parti Parti Meclisi'nin (PM) Ekim ayının ilk haftası toplanması planlanıyor.