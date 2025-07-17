DEM Parti Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları, Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecek.

Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın ziyareti saat 11:30 civarında başladı. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapılacak.

Hatimoğulları ve Bakırhan dün ise Kandıra Cezaevinde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Semra Güzel’i ziyaret etmişti.

Öte yandan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin ziyaretleri de sürüyor.

Heyet dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Heyet bugün ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.