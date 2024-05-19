DEM Parti Eş Genel Başkanları, Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edecek

DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamaya göre Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezası verilen Selahattin Demirtaş’a ziyaret gerçekleştirilecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın, Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret edecek.

Ziyaretin ardından, Eş Genel Başkanlar, DEM Parti'nin Tekirdağ il örgütü ve Emek ve Demokrasi Güçleri'nin de katılımıyla Edirne F Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması yapacak.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 20 Mayıs Pazartesi günü Edirne Cezaevi’nde rehin tutulan ve Kobani Kumpas Davasında hukuksuz bir şekilde cezaya çarptırılan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecekler" ifadelerine yer verildi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ ZİYARETİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Kobani Davası'nda hakkında 32 yıl 4 ay hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ'ı bugün ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan açıklamayla Yüksekdağ’ın moralinin çok iyi olduğu ve dayanışma gösteren herkese teşekkürlerini sunduğu ifade edilidi.

KOBANİ DAVASI

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasında karar açıklandı.

Selahattin Demirtaş'a 42, Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay, 13 siyasetçiye yüzlerce yıllık cezalar verildi.

Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel ve Ayla Akat Ata’nın tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edildi. Sırrı Süreyya Önder hakkında ise beraat kararı verildi.