DEM Parti Eş Genel Başkanları, yarın Numan Kurtulmuş ile görüşecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın TBMM’de Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Güncel
  • 23.02.2026 16:45
  • Giriş: 23.02.2026 16:45
  • Güncelleme: 23.02.2026 16:49
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın TBMM Grubu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın yarın saat 16.30’da TBMM Grubunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geleceğini duyurdu.

