DEM Parti Eş Genel Başkanları, yarın Özgür Özel'i çalışma ofisinde ziyaret edecek

Halkarın Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP'ye ziyarette bulunacak.

DEM Parti'den söz konusu ziyarete ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın 11 Eylül Perşembe günü (yarın) saat 15.00'te İstanbul'da CHP'yi ziyaret edecek.

Söz konusu ziyarette CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirileceği belirtildi. Görüşmenin CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde (Eski il binası) yapılacağı ifade edildi.

DEM PARTİ MYK'DE KONUŞULDU

ANKA'nın aktardığına göre, DEM Parti'nin 8 Eylül Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Kayıtsız, şartsız CHP'ye yapılan müdahalelerin karşısında oldukları ve CHP'yle dayanışma içinde olacakları" görüşü hakim olmuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da Parti'nin destek söylemlerine ek olarak önümüzdeki günlerde uygun bir zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edebileceği de toplantıda konuşulmuştu.

DEM Partililerin CHP'nin yaşadığı durumu "açıktan bir kayyum" ataması olarak nitelendirdiği kaydedilen toplantıda, bu durumun daha önce Parti'nin de başına geldiği şimdi ise başka format ve biçimlerle CHP'ye uygulandığı görüşü ortaya çıkmıştı.

Ayrıca toplantıda, bu operasyonların "barış sürecini sekteye uğratan bir pozisyona döndüğü" ifade edilmişti. DEM Parti Parti Meclisi'nin (PM) Ekim ayının ilk haftası toplanması planlanıyor.