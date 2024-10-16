DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Figen Yüksekdağ'a ziyaret

DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, tutuklu durumda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdikleri ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.

Ziyarette Hatimoğulları ve Bakırhan, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de görüştü.