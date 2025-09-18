DEM Parti Eş Genel Başkanlarından "Kent uzlaşısı" davasına tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün İstanbul'da görülen "Kent uzlaşısı" davasında tutuklu sanıkların tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Bakırhan ve Hatimoğulları, bugün İstanbul'da görülen "Kent uzlaşısı" davasında tutuklu sanıkların tahliye edilmemesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Kent uzlaşısını yargılamak, halkın barış talebini ve demokratik toplum idealini cezalandırmaya çalışmak anlamına gelmektedir" diyen Bakırhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kent Uzlaşısı’na ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, halkların demokratik seçme ve seçilme iradesine yönelik ciddi bir müdahaledir. Bu davayla halkların demokratik siyasete katılımı hedef alınmakta; halkların ortak aklıyla şekillenen kent uzlaşısı suç gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Net bir şekilde ifade ediyoruz: Bu halkların iradesine karşı açılmış siyasi bir davadır. Halkların kentlerini demokratik yöntemlerle yönetme iradesi suç sayılamaz! Kent Uzlaşısı aynı zamanda barışa, demokrasiye ve ortak yaşama yönelik önemli bir yaklaşımdır. Kent uzlaşısını yargılamak, halkın barış talebini ve demokratik toplum idealini cezalandırmaya çalışmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle Kent Uzlaşısı kapsamında tutuklu bulunan herkesin serbest bırakılması gerekirken, tutukluluk hallerinin devamı kabul edilemez ve hukuk dışı bir karardır."

"'KÜRDE İSTANBUL'DA YAŞAYABİLİRSİN AMA YÖNETEMEZSİN' DİYORLAR!"

Kararı hukuk dışı olarak niteleyen Hatimoğulları, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün görülen Kent Uzlaşısı davasında tutuklu bulunan herkesin serbest bırakılması gerekirken, bir kez daha hukuk dışı bir karara imza atıldı. Kent Uzlaşısı davasıyla 'Kürde İstanbul'da yaşayabilirsin ama yaşadığın kenti yönetemezsin' diyorlar! Bunu kabul etmiyoruz! Kent Uzlaşısı, İstanbul'da yaşayan halkların ortak iradesinin ürünüdür. Halkların barış içinde kentlerini yönetme iradesini göstermesidir. Kent Uzlaşısı davasıyla sadece halkların ortak iradesi değil, demokratik siyasete katılımı da hedef alınmaktadır. Kent Uzlaşısı'nı yargılamak, halkların bir arada barış içinde yaşama talebini yargılamaktır. Bu yargılama toplumsal barışın tesisine zarar veriyor. Bir kez daha söylüyoruz: Kent uzlaşısı suç değildir!"