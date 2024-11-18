DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını
Sabah saatlerinde DEM Parti Esenyurt binasına baskın düzenleyen polis, bazı kitap ve fotoğraflara el koyarken DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları ifadeye çağrıldı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir" denildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe binasına polisler tarafından baskın düzenlendi.
MA'nın aktardığına göre DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan ifadeye çağrıldı.
Parti binasında saat 11.00’a kadar süren arama sonrası polisin bazı kitaplara ve fotoğraflara el koyduğu öğrenildi.
DEM Parti İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda polisin hiçbir bildirim yapmadan bina kapısını kırarak arama yaptığı belirtildi.
"İKTİDAR SUÇ İŞLEMİŞTİR"
Partiden yapılan açıklamada "Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir" denildi.
Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda… pic.twitter.com/7Q87GL9EAi— DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) November 18, 2024