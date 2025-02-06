DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları tahliye edildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6'şar aydan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Tutuklu yargılanan sanıklar Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz, bulundukları cezaevlerinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre duruşmada savunma yapan Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatları da suç olarak isnat edilen eylemlerin siyasi parti faaliyeti olduğunu belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Duruşma savcısı, Arınan ile Yılmaz'ın, iddianamede belirtilen suçlamalardan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz'ın cezaevinde geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.