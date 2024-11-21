DEM Parti Esenyurt İlçe Eşbaşkanları tutuklandı

Haklarında terör soruşturması başlatılan DEM Parti Esenyurt İlçe Eşbaşkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, 1995 yılında öldürülen PKK mensubu Gülşen Atalmış için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda anma yapıldığı tespiti üzerine yapılan operasyonda, anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve Abdullah Öcalan fotoğraflarına el konulmuş ve DEM Parti Esenyurt İlçe Eşbaşkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Arınan ve Yılmaz, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.