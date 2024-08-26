DEM Parti Genç'i ziyaret etti

Haber Merkezi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki heyet, 31 yıl sonra tahliye olan Selahattin Genç’i ziyaret etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Tip Tipi Kapalı Cezaevi’nden 23 Ağustos’ta tahliye olan Selahattin Genç’i, İdil ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Ziyarette, DEM Parti Şırnak il, ilçe yöneticileri, Şırnak Milletvekilli Mehmet Zeki İrmez, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il, ilçe yöneticileri, Barış Anneleri Meclisi üyeleri, Özgür Kadın Hareketi aktivistleri ile çok sayıda kişi katıldı. Heyeti, 31 yıl 8 ay sonra tahliye olan Genç kapıda karşıladı. Yapılan sohbetin ardından heyet evden ayrıldı.