DEM Parti Genel Merkezi'ne Sırrı Süreyya Önder pankartı asıldı

Geçirdiği ağır kalp rahatsızlığının ardından 18 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder'in pankartı, DEM Parti Genel Merkezi'ne asıldı.

Önder için hazırlanan pankartta "Güle güle Sırrı abi, sana söz büyük barış bu ülkeye gelecek" yazıldı.

Öte yandan DEM Parti'nin taziye programı devam ediyor. Cemal Reşit Rey'deki taziye bugün 11:00-20:00 saatleri arasında devam edecek. Buradaki taziyeleri Önder ailesi, DEM Parti Eş Genel Başkanları ve yöneticileri kabul ediyor.

DEM Parti'nin normalde bugün yapılan grup toplantısı da iptal edildi.

TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Dün İstanbul’da aralarında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve parti milletvekilleri, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Alevi Dernekleri Konfederasyonları, Ağrı İl Dernekleri Federasyonu, Emekçi Kuryeler Derneği ve çok sayıda STK temsilcisinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi taziye ziyaretinde bulundu.