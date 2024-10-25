DEM Parti Genel Merkezi'ne taşlı saldırı: 1 kişi gözaltına alındı
Ankara'da, DEM Parti Genel Merkezi'ne taşla saldıran 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
DEM Parti'nin Balgat'taki genel merkez binasına taşlı saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde partinin genel merkez binası önüne gelen H.C.Ö. eline aldığı taşları binanın giriş kapısına fırlattı.
Saldırıda binanın giriş kapısındaki camlar kırıldı, parti tabelası zarar gördü.
Şüpheli H.C.Ö, kısa sürede Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yakınlarında gözaltına alındı.
Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.