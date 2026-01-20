DEM Parti, grup toplantısını Kamışlı sınırında gerçekleştiriyor: Hatimoğulları konuşuyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM Parti), Nusaybin'deki grup toplantısı öncesi beraberindeki kitleyle birlikte Kamışlı sınırına yürüdü.

DEM Parti, Suriye'de geçici yönetim HTŞ ve beraberindeki güçlerin SDG'ye ve Kürt mahallelerine yönelik saldırıları nedeniyle bu haftaki grup toplantısını Nusaybin'deki Sınır Parkı'nda düzenleme kararı aldı.

Saldırılara karşı grup toplantısını Kamışlı sınırında bulunan Nusaybin'deki Sınır Parkı'nda gerçekleştirecek. DEM Parti, toplantı öncesi Demiryolu Kavşağı’nda toplanma çağrısı yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, toplantı öncesi yürüyüşe katılmak üzere alana ulaştı.

Yürüyüş öncesi bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Güzergahın tamamı polis barikatlarıyla kapatıldı.

Fotoğraf: BirGün

Yürüyüşe katılanlar, "Yaşasın Rojava direnişi" sloganı atıyor. Saat 13.20 itibarıyla kitle Sınır Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, çok sayıda vekil ve partili katıldı.

Parti yöneticileri, pankartla birlikte en önde yürüdü. Yürüyüş saat 14.55 sıralarında tamamlandı.

GRUP TOPLANTISI BAŞLADI

Ardından Hatimoğulları konuşmaya başladı.

Hatioğulları'nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Halep'te Kürt halkına yönelik amansız bir katliam başlatıldı. Bu katliamını başlatan HTŞ güçlerini kınıyoruz. Savaşa hayır, barışa hemen şimdi diyoruz."