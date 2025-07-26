DEM Parti heyeti 7’nci kez Öcalan ile görüştü

Haber Merkezi

DEM Parti İmralı Heyeti, dün sabah saatlerinde İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyette, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol yer aldı.

Heyet, PKK'nin 11 Temmuz'daki sembolik silah bırakma töreninden sonra Mecliste komisyon kurulması çalışmalarında siyasi partilerle yapılan görüşmelerini tamamlarken Abdullah Öcalan ile yedinci görüşmesini gerçekleştirdi.

Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarına Meclis komisyonu içeriğine ilişkin bir yazı gönderdi. Buna göre komisyonda AKP'den 21, CHP'den 10, DEM Parti'den 4, MHP'den 4, İYİP'den 3, Yeni Yol'dan 3 milletvekili olmasını istedi. Meclis’te grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokrat Partiden (DP) de komisyona 1’er milletvekili vermeleri istendi. artiler, en geç 31 Temmuz'a kadar Meclis başkanlığına, komisyona verecekleri isimleri bildirecek. İYİP daha önce komisyona üye vermeyeceğini bildirmişti.

Bu nedenle kurulacak komisyonun 48 kişiden oluşması bekleniyor. Diğer partilerin üye vermesi durumunda çoğunluk AKP ve MHP ittifakında olacak.