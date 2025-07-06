DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.

Altıncı kez görüşmek üzere sabah saatlerinde İmralı Adası'na yola çıkan heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Heyet, ziyaret için saat 10.00'da yola çıktı. Heyet son olarak 18 Mayıs'ta İmralı Adası'nı ziyaret etmişti.

ÖCALAN İLE İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

PARTİLERLE TEMAS KURULMUŞTU

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.

2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.

DEM Parti heyeti ayrıca eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME 22 OCAK'TAYDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak 2025'te gerçekleşmişti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürmüştü.

İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sonrası, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğüne" dair kısa bir açıklama yapmıştı.

İmralı heyeti, son olarak geçtiğimiz hafta IKBY'de temaslarda bulundu. İmralı heyetinin, IKBY'deki temasları 3 gün sürmüştü.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME 27 ŞUBAT'TAYDI, ÖCALAN'IN ÇAĞRISI PAYLAŞILMIŞTI

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan 7 kişilik heyet 27 Şubat 2025'te İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 17.00'de İstanbul'da basın toplantısı düzenlemişti.

Abdullah Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, PKK'nin ömrünü tamamladığını belirtmişti.

PKK FESİH KONGRESİ DÜZENLEDİ

21 Nisan’da yapılan dördüncü görüşmede ise DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan’la görüşmüştü.

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyuran PKK, örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini açıklamıştı. Bildirgede, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verilmişti.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Öcalan’ı beşinci ziyaretlerini 18 Mayıs'ta gerçekleştirdi. Öcalan’ın mesajı yazılı olarak paylaşılmıştı. Öcalan’ın mesajında “Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor” sözleri yer almıştı.

'SİLAH BIRAKMA TÖRENİ' DÜZENLENECEK

PKK'nin silah bırakma süreciyle ilgili ilk görüntülerin geleceği tarihin belli olduğu iddia edilmişti. Rûdaw'ın haberine göre PKK, temmuz ayının ilk haftasında Süleymaniye'de bir grup militanın katılımıyla 'silah bırakma töreni' düzenleyecek.