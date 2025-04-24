DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı ile görüştü: "Sayın Öcalan'ın çalışma koşulları en önemli başlık"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi saat 12.15'te tamamlandı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesi nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyetinin görüşmesi bugün gerçekleşti.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, saat 10.30'da bakanlığa geldi. Görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşme sonrasında DEM Parti heyeti adına Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sayın Öcalan’ın çalışma koşullarının en önemli başlık olduğunu Sayın Bakan’a ifade ettik. Bu konuda önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler görme şansımız da olacak diye düşünüyoruz" dedi.

DEM PARTİ HEYETİNDEN AÇIKLAMA

"Bu görüşme İmralı heyetimizin aslında Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmeden sonra planlanmıştı" diyen Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Ama ne yazık ki İmralı heyet üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı nedeniyle erteledik ve bugün de onlar olmadan bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Bu vesileyle bir kez daha umutlu bekleyişimizi sürdürdüğümüzü ve yatağında hastalığına direnen Sırrı Süreyya Önder arkadaşımıza, Meclis Başkanvekilimize, İmralı heyet üyemize geçmiş olsun dileklerimizi buradan bir kez daha iletmek istiyoruz."

"ÖCALAN'IN KOŞULLARIYLA İLGİLİ BAZI GELİŞMELER GÖREBİLİRİZ"

Görüşmeye ilişkin olarak, "Ekim'den beri başlayan tartışmalar vesilesiyle, bunun sürece yapacağı katkıları, yasal düzenlemeleri geniş bir zeminde konuşma fırsatı bulduk" ifadelerini kullanan Koçyiğit, "Öncelikli konuşma başlığımızın İmralı'da bulunan ve 27 Şubat çağrısıyla da Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını aralayan, Kürt sorununun demokratik çözümünde yeni bir eşik atlamamızı sağlayan Sayın Öcalan'ın çalışma koşulları, sağlık koşullarının olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bu konuda Sayın Bakan'a tecrit koşullarında bu sürece Sayın Öcalan'ın katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesi açısından Sayın Öcalan'ın koşullarının en önemli başlık olduğunu ve derhal, bir an önce artık bu koşulların amasız, fakatsız düzeltilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bu konuda sanırım önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler görme şansımız da olacak.

Bunun dışında oraya farklı heyetlerin gitmesi, farklı milletvekillerinin, farklı siyasi partilerin, aydınların, yazarların, gazetecilerin gitmesi ve yine Sayın Öcalan'ın görmek istediği, görüşmek istediği bazı aydınların, yazarların, gazetecilerin adaya gitmesi, onunla temasta bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdik. Bu anlamıyla, bu konuda da bakanlığın hızla adım atması gerektiğini ifade ettik."

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Yılmaz Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında DEM Parti heyeti ile çekilen bir fotoğrafa yer veren Tunç, "Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la Bakanlığımızda bir araya geldik.



Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. pic.twitter.com/NzkRgpUGs9 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 24, 2025

***

ERTELENEN GÖRÜŞME

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve partinin grup başkanvekilleri, Yılmaz Tunç ile 18 Nisan’da görüşecekti.

Ancak Önder’in 15 Nisan'da yaşadığı kalp sorunu ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle görüşme ertelendi.

Önder’in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın gelen ziyaretçileri karşılaması nedeniyle grup başkanvekilleri ile Türkdoğan’ın Tunç ile görüşeceği netleştirildi.