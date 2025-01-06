DEM Parti heyeti-Ahmet Davutoğlu görüşmesi başladı
DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamaları sonrası yeni süreç devam ederken Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, saat 11.00 sıralarında Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Ahmet Davutoğlu bir araya geldi. Davutoğlu, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 2 Ocak'ta ziyaret eden DEM Parti heyeti, yeni haftada da görüşmelerini sürdürüyor.
Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti, saat 11.00 sıralarında Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne gitti.
Davutoğlu, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.
Heyetin, saat 13.30'da TBMM'de Abdullah Güler Başkanlığındaki AKP heyeti ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Heyet, daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile saat 15.30'da partisinin genel merkezinde görüşek.
7 OCAK'TA YAPILACAK ZİYARETLER
Öte yandan DEM Parti heyeti, 7 Ocak Salı günü saat 13:00'te DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ve 15:30'da ise Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile görüşecek.