DEM Parti heyeti-Ahmet Davutoğlu görüşmesi başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 2 Ocak'ta ziyaret eden DEM Parti heyeti, yeni haftada da görüşmelerini sürdürüyor.

Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti, saat 11.00 sıralarında Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne gitti.

Davutoğlu, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

Heyetin, saat 13.30'da TBMM'de Abdullah Güler Başkanlığındaki AKP heyeti ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Heyet, daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile saat 15.30'da partisinin genel merkezinde görüşek.

7 OCAK'TA YAPILACAK ZİYARETLER

Öte yandan DEM Parti heyeti, 7 Ocak Salı günü saat 13:00'te DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ve 15:30'da ise Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile görüşecek.