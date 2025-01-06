DEM Parti heyeti AKP ile görüşecek

DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamaları sonrası yeni süreç ilerliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 2 Ocak'ta ziyaret eden DEM Parti heyeti, yeni haftada da görüşmelerini sürdürecek.

DEM Parti heyeti, bugün AKP TBMM Grubunu ziyaret edecek.

Görüşmede AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer parti yöneticileriyle görüşecek. Görüşmede Erdoğan olmayacak.

Öte yandan DEM Parti heyeti ayrıca Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek.