DEM Parti heyeti CHP lideri Özel'le görüştü: "Özel sürece destek olmaya devam edecek"
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi heyetini CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti. Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan DEM heyeti, Özel'in sürece destek olmaya devam edeceğini söyledi.
DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. Görüşmede yeni sürece destek mesajları ön plana çıktı.
TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'ne geldi.
#SonDakika— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 17, 2025
DEM Parti heyeti CHP Genel Merkezi'ndehttps://t.co/tjXB80oSvA pic.twitter.com/ocAPOksAU2
Görüşmede, CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti. Görüşme 1 saat sürdü.
"ÖZEL SÜRECE DESTEK VERECEK"
Görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan, "Sayın Özgür Özel'in barış sürecine bundan sonra da destek sunacağını öğrenmiş olduk" dedi.
Buldan, sunları söyledi:
"Bugün Özel’le birlikte olarak bir görüşme gerçekleştirdik. 1 saatten fazla görüştük önemli değerlendirmeler yapıldı. Barış süreci ve silah bırakma sonrasındaki aşamalar ve komisyondan beklentileri ve bu sürecin ilerleyebilmesi için ortak bir mutabakatın sağlanması için detaylı bir değerlendirme yaptık. Her partinin komisyona dair farklı önerileri, beklentileri var. Bu komisyonda farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha detaylı değerlendirdik ve tartıştık Sayın Özgür Özel‘in barış meselesine sunmuş olduğu önemli katkılar var bu katkıların önemli olduğunu ifade ettik. Özgür Özel‘e bu sürece katkıda bulunduğu için teşekkür ediyoruz. Yarın yapılacak olan komisyon toplantısı önemli bir toplantı. Buradan çıkacak sonuçları hep birlikte göreceğiz."
SANCAR: SÜRECİN TOPLUMSALLAŞMASI İÇİN MECLİS KRİTİK NOKTADA
Mithat Sancar da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın siyasi partilerle gerçekleştireceği buluşmaya işaret ederek "Sürecin toplumsallaşması için Meclis kritik bir noktada" değerlendirmesinde bulundu.
Sancar, şu ifadeleri kullandı: "Sürecin geldiği aşama ile ilgili bütün konuları karşılıklı konuşma imkanı bulduk elbette bu sürecin şimdiki aşamasında Meclis’in devreye girecek olması çok kritik. Çünkü barış yolunda ilerlemek ve bu süreci çözüme doğru yürütme konusunda Meclis çok hayati bir konumda. Barışın yerleşebilmesi için toplumsallaşması önemli bunun için demokratik yapılar çok önemli. Yarın Numan Kurtulmuş Meclis Grup Başkan Vekillerini çağırdı. Oradaki toplantıdan çıkacak sonuçlara göre komisyonun gidişatı belli olacak ve biz de adalet ve toplumsal barışın üzerinde yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu yolda da inşallah hep birlikte başarılı olacağız."
Heyet, ziyaretler kapsamında dün (16 Temmuz) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.
SİLAH BIRAKMA SÜRECİ BAŞLADI
Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK, 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bıraktı.
Saat 11.25’te başlayan tören, 11.45'te sona erdi. Silah bırakma töreninde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, Nedim Seven, Tekoşin Ozan ve Tekin Muş yer aldı. Silah bırakma töreninde 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK mensubu silahlarını bırakarak imha etti.