DEM Parti heyeti CHP lideri Özel'le görüştü: "Özel sürece destek olmaya devam edecek"

DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. Görüşmede yeni sürece destek mesajları ön plana çıktı.

TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Görüşmede, CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti. Görüşme 1 saat sürdü.

"ÖZEL SÜRECE DESTEK VERECEK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan, "Sayın Özgür Özel'in barış sürecine bundan sonra da destek sunacağını öğrenmiş olduk" dedi.

Buldan, sunları söyledi:

"Bugün Özel’le birlikte olarak bir görüşme gerçekleştirdik. 1 saatten fazla görüştük önemli değerlendirmeler yapıldı. Barış süreci ve silah bırakma sonrasındaki aşamalar ve komisyondan beklentileri ve bu sürecin ilerleyebilmesi için ortak bir mutabakatın sağlanması için detaylı bir değerlendirme yaptık. Her partinin komisyona dair farklı önerileri, beklentileri var. Bu komisyonda farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha detaylı değerlendirdik ve tartıştık Sayın Özgür Özel‘in barış meselesine sunmuş olduğu önemli katkılar var bu katkıların önemli olduğunu ifade ettik. Özgür Özel‘e bu sürece katkıda bulunduğu için teşekkür ediyoruz. Yarın yapılacak olan komisyon toplantısı önemli bir toplantı. Buradan çıkacak sonuçları hep birlikte göreceğiz."

SANCAR: SÜRECİN TOPLUMSALLAŞMASI İÇİN MECLİS KRİTİK NOKTADA

Mithat Sancar da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın siyasi partilerle gerçekleştireceği buluşmaya işaret ederek "Sürecin toplumsallaşması için Meclis kritik bir noktada" değerlendirmesinde bulundu.

Sancar, şu ifadeleri kullandı: "Sürecin geldiği aşama ile ilgili bütün konuları karşılıklı konuşma imkanı bulduk elbette bu sürecin şimdiki aşamasında Meclis’in devreye girecek olması çok kritik. Çünkü barış yolunda ilerlemek ve bu süreci çözüme doğru yürütme konusunda Meclis çok hayati bir konumda. Barışın yerleşebilmesi için toplumsallaşması önemli bunun için demokratik yapılar çok önemli. Yarın Numan Kurtulmuş Meclis Grup Başkan Vekillerini çağırdı. Oradaki toplantıdan çıkacak sonuçlara göre komisyonun gidişatı belli olacak ve biz de adalet ve toplumsal barışın üzerinde yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu yolda da inşallah hep birlikte başarılı olacağız."

Heyet, ziyaretler kapsamında dün (16 Temmuz) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.