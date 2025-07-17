DEM Parti heyeti CHP lideri Özel'le görüşüyor

DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşüyor.

TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Görüşmede, CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik ediyor.

Heyet, ziyaretler kapsamında dün (16 Temmuz) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.