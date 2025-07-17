DEM Parti heyeti CHP lideri Özel'le görüşüyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi heyetini CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik ediyor.
DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşüyor.
TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'ne geldi.
#SonDakika— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 17, 2025
DEM Parti heyeti CHP Genel Merkezi'ndehttps://t.co/tjXB80oSvA pic.twitter.com/ocAPOksAU2
Görüşmede, CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik ediyor.
Heyet, ziyaretler kapsamında dün (16 Temmuz) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.
SİLAH BIRAKMA SÜRECİ BAŞLADI
Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK, 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bıraktı.
Saat 11.25’te başlayan tören, 11.45'te sona erdi. Silah bırakma töreninde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, Nedim Seven, Tekoşin Ozan ve Tekin Muş yer aldı. Silah bırakma töreninde 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK mensubu silahlarını bırakarak imha etti.