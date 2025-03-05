DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret edecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, 10 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edecek.

Görüşmenin saati 13.00 olarak belirlendi.

DEM Parti'den yapılan bilgilendirmede, diğer siyasi partilerden de randevu isteneceği belirtildi.

DEM Parti yöneticileri, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından siyasi partileri ziyaret edeceklerini açıklamışlardı.