DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti: Özgür Özel'den 'anayasa' vurgusu

İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile Ahmet Türk'ün yer aldığı parti heyeti, TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özgür Özel, DEM Parti heyetini makam odasının kapısında karşıladı.

CHP heyetinde Özgür Özel'in yanı sıra Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın ve Gökçe Gökçen yer aldı.

"MECLİS'İN ÖNCÜLÜĞÜNDE VE DENETİMİNDE İLERLEMELİ"

Görüşmenin ardından kısa açıklamalar yapıldı. CHP lideri Özgür Özel şöyle konuştu:

"Kendilerini dinledik. İçinde bulunduğumuz dönem için ilk baştan beri annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak adına atılacak her türlü adıma katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi paylaştık. Beklentilerimizi ve endişelerimizi, eleştirilerimizi açıklıkla dile getirdik. Bundan sonrası için CHP olarak tavrımızı ifade ettik.

Bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir sürecin Meclis'in öncülüğünde ve denetiminde ilerlemesidir. Güçlü bir komisyon çalışmasına gerek duyulduğunu ve toplumsal mutabakatın önemli olduğunu vurguladık. Şehit ailelerinin ve gazilerin de bu süreçten dışlanmadan hassasiyetlerinin ele alınmalarının önemini ifade ettik. Hiçbir siyasi çıkar, beklenti gözetmeksizin asıl olanın akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak yönündeki iradeyi önemsiyoruz. Bundan sonraki adımların demokratik ve yasal adımları olması gerektiğini, şeffaf yönetilimesi gerektiğini önemsiyoruz. Toplumda konuşulan 'Bu bir anayasa değişikliğinin ilk adımı mı?' noktasında da bu ihtimali tamamen dışlayan bir sürecin içinde olunması gerektiği noktasındaki mutabakatı da önemli görmekteyiz."

"ELEŞTİRİLER VE ENDİŞELER KIYMETLİ"

Sırrı Süreyya Önder ise şunları söyledi:

"Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Sayın başkanımızın görüşlerinin hepsi kıymetliydi. Eleştiriler ve endişeler bizim için verilen destekten de kıymetli. Bu toplumun geleceğini belirleyen bir şey olduğu için hepsine çözüm bulmak zorundayız. Topluma olan barış borcumuzdan kaçamayız bu sorumluluğun farkındayız."

İMRALI HEYETİNİN ZİYARETLERİ SÜRECEK

Dün Gelecek ve Saadet Partisi ile görüşen DEM Parti heyeti, bugün ise CHP'nin ardından DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek.

İmralı'daki görüşmenin ardından DEM Parti heyeti geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.