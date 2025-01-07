DEM Parti heyeti, DEVA Partisi'ni ziyaret etti

İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile Ahmet Türk'ün yer aldığı parti heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Ali Babacan, partisinin genel merkezine gelen DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

Babacan'a Sadullah Ergin ve İbrahim Çanakcı eşlik etti.

AHMET TÜRK HEYETTE YER ALACAK MI?

Ziyaretin çıkışında Sırrı Süreyya Önder kısa bir açıklama yaptı. Önder sürecin şeffaf yürütülmesinden yana olduklarını belirtti. Önder, "Ahmet Türk İmralı heyetinde yer alacak mı?" sorusuna "Ahmet Abi bizim heyetimizdedir. İmralı heyetinde de yer alacaktır ama ne zaman olur o kısmı henüz kesin değil" şeklinde yanıt verdi.

DEMİRTAŞ ZİYARETİ NE ZAMAN?

Önder, 8 yıldan uzun zamandır Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da muhtemelen hafta bitmeden ziyaret edeceklerini söyledi.

DEM Parti heyeti sabah saatlerinde TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.

Heyet, DEVA Partisi'nin ardından Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek.