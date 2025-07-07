DEM Parti heyeti, Erdoğan'ı ziyaret edecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Beştepe'de görüşecek.

Saat 15:00'te yapılacak olan görüşme basına kapalı gerçekleşecek. İmralı heyetinde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar yer alıyor.

DEM Parti heyeti yaklaşık 3 ay önce 10 Nisan 2025'te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bu görüşmede DEM Parti heyetinde Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı.

DEM HEYETİ, ÖCALAN'LA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Beştepe'deki görüşme öncesinde dün İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. DEM Parti İmralı Heyeti ile Öcalan görüşmesi 2,5 saat sürdü.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Öcalan ile görüşen İmralı Heyeti adına DEM Parti'den açıklama yapıldı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN ÖCALAN'DAN MESAJ

Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.

Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz."