DEM Parti heyeti, IKBY dönüşü Öcalan ile görüşme talep edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri ile TBMM'de tokalaşmasının ardından başlayan 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler son hızla devam ediyor.

DEM Parti Meclisi (PM), Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler, kayyum atamaları, gözaltılar, soruşturmalar ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın açıklayacağı 'tarihi mesaj' gündemleri ile dün toplandı.

ANKA'nın aktardığına göre, Öcalan’nın açıklamayı nerede, nasıl bir koşulda yapacağıyla ilgili henüz hükümetten geri dönüş olmadı.

Öte yandan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyetinin, beraberinde DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ve parti yetkilileriyle 16-17 Şubat tarihlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne giderek, burada yetkililerle görüşeceklerini bildirilmişti.

Heyetin ilk olarak Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geleceği, daha sonra Süleymaniye’de YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşeceği belirtilmişti.

GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNULACAK

DEM Parti heyetinin, IKBY'de gerçekleştireceği temasların ardından bilgilendirme yapmak amacıyla Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşme talebinde bulunacağı ifade edildi.

Söz konusu talebe ilişkin tarih ise henüz açıklanmadı.

Heyetin, ayrıca, IKBY dönüşü Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile durum değerlendirmesi yaparak açıklama yapılıp yapılmayacağına karar vermesi bekleniyor. Talabani ve Barzani ile yapılacak görüşmelerin ardından heyetin ayrıca parti içi bilgilendirme yapması ise beklenmiyor.

DEM PARTİ MYK’SI 17 ŞUBAT’TA TOPLANACAK

DEM Parti yetkilileri, şimdiye kadar ki deneyimlerin "bu süreçlerin" samimiyet ölçüleri üzerinden olmayacağını bildiklerini ifade etti. DEM Parti kaynakları, müzakere ortamını güçlendirmek için ne lazımsa yapmaya çalışacağını belirterek kayyum ataması ya da gözaltılar karşısında da mücadelenin süreceğini ifade etti.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da 17 Şubat’ta yapılacak. Parti’nin MYK gündemi eş genel başkanların önerisiyle belirlenecek.