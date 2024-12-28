DEM Parti heyeti ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşme başladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile PKK lideri Abdullah Öcalan ile arasındaki görüşme başladı.

CNN Türk'ün aktardığına göre Önder ve Buldan görüşme için İmralı Cezaevi'ne gitti.

DEM Parti'nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya onay verdiklerini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hava şartlarına göre yarın (28 Aralık) ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak" demişti.

Sırrı Süreyya Önder de dün yaptığı açıklamada hava şartları müsait olduğunda deniz yoluyla İmralı Adası'na gideceklerini söylemişti.

SÜREÇ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim'deki grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın DEM Parti grubunda konuşarak örgütü lağvettiğini açıklaması halinde 'umut hakkından' faydalanabileceğini dile getirmişti.

İki gün sonra Abdullah Öcalan, 43 ayın ardından yeğeni ve DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan işe görüşmüştü.

Bahçeli, 26 Kasım'da ise "MHP her sözünün arkasında. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" diyerek DEM Parti ile Öcalan arasındaki temasın sağlanması talebinde bulunmuştu.

Aynı gün DEM Partili yetkililer, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Başvuruya tam 1 ayın ardından izin verilmiş ve heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yer alacağı açıklanmıştı.