DEM Parti Heyeti ile Adalet Bakanı Tunç, yarın 10.30'da bir araya gelecek

DEM Parti Heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un geçen hafta gerçekleştirmeleri beklenen ancak ertelenen görüşmesinin yarın yapılacağı öğrenildi.

Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Buna göre; Tunç, yarın 10.30'da DEM Partiyi kabul edecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "DEM Parti Heyeti ile yarın saat 10.30’da Adalet Bakanlığı’nda görüşeceğiz" dedi.

DEM PARTİ HEYETİ AÇIKLADI

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, DEM Parti heyetinde, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan yer alacak.