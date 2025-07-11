DEM Parti heyeti ile Neçirvan Barzani görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), PKK'nin bugünkü silah bırakma töreninin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşecek.

Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bıraktı.

Saat 11.25’te başlayan tören, 11.45'te sona erdi. Silah bırakma töreninde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, Nedim Seven, Tekoşin Ozan ve Tekin Muş yer aldı. Silah bırakma töreninde 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK mensubu bulundu.

Törenin ardından PKK üyeleri ve yöneticileri, alanı terk etti.

ANKA'nın aktardığına göre, törenin ardından IKBY Başkan Barzani'nin DEM Parti heyeti ile görüşeceği belirtildi. Barzani, DEM Parti heyeti ile saat 18.00 bir araya gelecek.

Görüşme, Barzani'nin Başkanlık Konutu'nda yapılacak.