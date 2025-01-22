DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşmek için bugün İmralı Adası'na gitti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne gitti.

Heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşmek için 20 Ocak'ta başvuruda bulunmuştu.

Adalet Bakanlığı'na yazılı olarak yapılan başvuru Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder tarafından gerçekleştirilmişti.

İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.

2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti.

Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.

DEM Parti heyeti ayrıca eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etmişti.