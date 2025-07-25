DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gitti.

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK'li 30 kişilik bir grubun silahlarnı bırakıp yakmasının ardından başlattığı siyasi parti ziyaretlerini tamamladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına gitti.

Görüşmenin ardından heyetten yazılı açıklama yapması bekleniyor.