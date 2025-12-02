DEM Parti Heyeti İmralı'ya gitti

DEM Parti Heyeti, İmralı Adası'na gitti.

Heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Heyette DEM Parti İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol yer aldı.

KOMİSYONUN ZİYARETİNİN ARDINDAN İLK ZİYARET

Ziyaret, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan komisyonun Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından ilk temas olarak kayda geçecek.

DEM Parti Heyeti, Öcalan ile son görüşmesini 3 Kasım 2025’te yapmıştı.