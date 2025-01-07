DEM Parti Heyeti: İmralı'ya ikinci ziyaretin tarihi daha belli değil

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, yeni süreç kapsamında Yeniden Partisi Lideri Erbakan ve heyeti ile görüşmek üzere TBMM Halkla İlişkiler Binası 1. Kat 4 No'lu Komisyon Toplantı Salonu'na saat 16.05'te geldi. Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, DEM Partisi Heyeti'ni TBMM Halkla İlişkiler Binası girişinde karşıladı. Fatih Erbakan, Genel Başkan Vekili Sacit Günbey ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da DEM Parti Heyeti'ni toplantı salonu girişinde karşıladı. Tokalaşan heyetler, basına poz verdi ve görüşmeye geçildi.

Yaklaşık 1 saat 20 dakikalık görüşmenin ardından açıklama yapıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Heyet bizlere bir ziyarette bulundu. Diğer siyasi partiler gibi. Bizleri de yaşanan süreçle ilgili bilgilendirmek üzere bir ziyareti gerçekleştirdiler. Kendilerine bu ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Süreçle ilgili sahip oldukları bilgileri, kendi görüşlerini bizlere ilettiler. Bizimde süreçle ilgili sorularımıza cevaplar verdiler ve süreçle ilgili bizim taşıdığımız bir takım endişelerle ilgili de sorularımızı cevapladılar. Şimdilik bu kadarıyla yetinmek istiyorum. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur" dedi.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise "Sayın Genel Başkana ve muhterem heyetine çok teşekkür ediyoruz. Önerilerini aldık, ihtiyati şerh düştüğü konuları dinledik. Cevap olabildiklerimize cevaplarımızı ilettik. Çok doyurucu bir görüşmeydi. Tekraren bu kabulleri için teşekkür ediyoruz. Bu maratonunda sonuna geldik sizleri de çok yorduk, hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Gazetecilerin, "İmralı'ya ikinci ziyaret ne zaman" sorusuna Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan "Daha tarih belli değil" yanıtını verdi.